زينة تبكي وتكشف تفاصيل زواجها من أحمد عز:«كان مبيسبش فرض» (فيديو)

القاهرة(صدى):

تحدثت الفنانة المصرية زينة عن تفاصيل علاقتها بالفنان أحمد عز والد ابنائها لأول مرة.

وقالت زينة إنهما تزوجا زواجًا مدنيًا في حفل عائلي في منزل شقيقتها، موضحة إنها كانت تحبه منذ 10 سنوات وتربطهما علاقة حب، وتزوجته 3 سنوات.

وأكدت زينة على أن الفنان أحمد عز لديه شخصية جيدة، وأنه لبيست شخص سيء، مؤكدة أنه كان لا يترك الصلاة.

وأضافت باكية: ” أنا كان بيعدي عليا وقت بخاف أنام مصحاش من الزعل عشان عندي ولاد”.

وأوضحت أنه طلب منها إجهاض الأولاد بعد تخييرها بينه وبينهمان قائلة: «قلت مش هموت عيالي وليه أغضب ربنا وأشيل ذنبهم».

ولفتت إلى أنها أبلغته بموعد الولادة وقال لها بعد ولادتها: «مبروك يلا بقى نعمل دي إن إيه» لافتة أنها لم تكن تعلم معنى الكلمة وتفسيرها على أنها مهينة.

وأشارت إلى أنها احتاجت لنقل دم وكان “عز” يستطيع التبرع واتصلت به: ” قالي مش هما دول اللي فضلتيهم عليا يارب ترجعي بإيدك فاضية وهنا انتهى الموضوع بيني وبينه نهائيًا”.