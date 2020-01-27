حادث مروع لحافلة معلمات وطالبات في الطائف وإصابة 15 شخصا

عبدالعزيز القثامي(صدى):

تسبب حادث تصادم مروري بين حافلة ومركبة من نوع جيمس على طريق “الخيالة” بالاتجاه نحو محافظة تربة في إصابة 15 شخص.

وأوضحت المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالطائف شادي الثبيتي، أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً بالحادث وعلى الفور باشرته، وتبين أنه عبارة عن تصادم بين حافلة ومركبة من نوع “جيمس” بها معلمات وطالبات.

وأضاف أنه جرى نقل سبع حالات إسعافيًّا عن طريق الهلال الأحمر والصحة، وثمان حالات عن طريق المواطنين قبل وصول الفِرَق الإسعافية؛ مؤكدًا مشاركة أربع فِرَق من الهلال الأحمر ما بين الطائف والباحة، وثلاث فِرَق من الصحة.