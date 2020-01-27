طائرة إيرانية تخرج عن مسارها وتهبط في منتصف أحد الشوارع (فيديو)

طهران(صدى):

استيقظ الأهالي في إقليم الأحواز على مشهد صادم وغير متوقع لطائرة مدنية تتوسط أحد الشوارع والركاب يهبطون منها.

ووثق فيديو وعدد من الصور لحظة خروج الطائرة الإيرانية عن مسارها في مطار (ماهشهر) واستقرارها في الشارع.

وكان على متن الطائرة 135 راكبا، لم تقع أي إصابات بينهم، وفقًا لمسؤولون محليون.

وكتب الناشط الأحوازي ”محمد مجيد الأحوازي“ : ”طائرة ركاب مدنية إيرانية تابعة لشركة كاسبين تخرج عن مدرج مطار معشور، وتهبط في شوارع مدينة معشور في الأحواز الآن .!“.

وتسببت الطائرة في إغلاق الشارع بشكل كامل وتعطيل حركة المرور.