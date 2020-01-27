قريبًا .. «سداد» يتيح ميزة جديدة لتسهيل سداد الفواتير من خارج المملكة

عادل الحربي(صدى):

تبحث شركة المدفوعات السعودية، حاليًا إمكانية إتاحة خدمة “نظام سداد” لمن لا يملك حسابات في المصارف السعودية ويتواجد خارج المملكة .

وتأتى تلك الخطوة فى إطار رغبة الشركة فى تمكين هذه الفئات من سداد الفواتير بسهولة من خلال هذا النظام.

ومن المرجح يشهد تنفيذ النظام الجديدة فى السداد أن يتم ربط نظام سريع، التابع لشركة المدفوعات السعودية بشركة المدفوعات الخليجية لتحويل وأنظمة المدفوعات في الخليج من أجل تسهيل التحويلات المالية بين البنوك المركزية في دول مجلس التعاون، وذلك عقب إنتهاء شركة المدفوعات بالمملكة من بحث الفوائد التى ستعود من جراء تطبيق ذلك .