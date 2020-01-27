الحصول على وثيقة العمل الحر في 5 دقائق دون مؤهلات لـ 40 مهنة!

علي القحطاني(صدى):

تسببت وثيقة العمل الحر، والتي تقوم وزارة العمل بإصدارها عبر منصة إلكترونية في إثارة جدلًا كبيرًا.

وأصبح الأن يمكن للجميع الحصول على وثيقة العمل الحر بما لا يتعدى 5 مهن مختلفة، دون النظر في مؤهلات أو ما إلى ذلك في بعض المهن المؤثرة.

وقال مختصون إن هذه الوثيقة التي يمكن لأي أحد الحصول عليها من الممكن أن يتم استغلالها باعتبارها ورقة صادرة من جهة رسمية في أغراض أخرى، فالوزارة تعترف بالشخص في المهن المذكورة.

وعند الدخول للمنصة للحصول على الوثيقة ستجد الأمر سهلا، فيمكن الحصول عليها فيدقائق وبلا إثباتات، إذ يمكن الحصول على وثيقة كاتب صحفي بلا أي قيود أو مؤهلات أو حتى مرجعية لجهات الاختصاص والتخصص الأخرى.

يًذكر أن الوزارة تمنح لصاحب الوثيقة حق التعاقد مع الجهات الحكومية والخاصة باستخدام الوثيقة كمستند رسمي، وفتح حساب بنكي مرتبط بالوثيقة، واستخدام قنوات الدفع الرقمية، وتقدم جميع المزايا مجاناً.

والمهن المتواجدة ضمن وثيقة العمل الحر كان أبرزها: مصمم عربات أطعمة، رسام تصاميم، مصمم صباغة وطباعة، مصمم ديكور منزلي، رسام تشكيلي، مصمم جرافيك، مصمم بطاقة أعمال، تصميم أزياء، أخصائي تعقيب، وكيل أعمال رياضي، مدرب لياقة بدنية، مدرب حيوانات، مصمم بطاقات أعمال، ومصمم شعارات رسام رسوم متحركة، مصمم ألعاب، كاتب محتوى، كاتب صحفي، كاتب نصوص، كاتب نسخ، كاتب سير ذاتية، محرر محتوى، مبرمج، مطور مواقع، مطور دفع إلكتروني، مطور تقنيات الجوال، حاسب كميات، مدرب رياضي، معلق رياضي.