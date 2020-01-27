طبيب غير مصنف من هيئة التخصصات يروج لنفسه عبر وسائل التواصل ببريدة

سالم المطيري(صدى):

طالبت مصادر طبية بتدخل وزارة الصحة وتشكيل لجنة للوقوف على، ممارسة طبيب غير مصنف من هيئة التخصصات السعودية العمل في عيادة الجلدية بإحدى مستشفيات بريدة.

وكشفت المصادر أن هذا الطبيب، يقوم بالكشف على المرضى ويشخص الحالات ويعطي الوصفات والأدوية الطبية ، كما يروج لنفسه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، دون الرجوع لنظام المواعيد بالمستشفى، بحسب الوطن.

وتمت مخاطبة إدارة المستشفى بخصوص الأمر، لكن دون جدوى، حيث دعت المصادر،إلى ضرورة تطبيق الأنظمة والإجراءات وفق المعايير المعتمدة بأن يتلقى المرضى التشخيص والعلاج وفق الأصول المهنية.