أخر المستجدات بقضية المعلم «المستعين بالشيطان»
كشفت مصادر، عن إحالة المعلم المستعين بالشيطان في الباحة، للطب النفسي، للتأكد من سلامته نفسيًا وعقليًا.
وكانت النيابة العامة في الباحة، قد استكملت التحقيق مع المعلم الموقوف، تمهيدا لإحالته إلى المحكمة الأسبوع القادم للنظر في قضيته بالوجه الشرعي.
يذكر أن مدرسة ابتدائية في الباحة، كانت قد شهدت، إقدام المعلم المذكور على الإساءة للذات الألهية من خلال ورقة اختبار، حيث تفاجأ الطلاب بشطب عبارة «الله» وكتابة «الشيطان» في بداية ونهاية الورقة وهي الجملة التي أثارت غضبًا عارمًا.
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مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 1143 ] نشر منذ 40 دقيقة
اولا: يجب اعتبار أن السعوديين ليسوا أشباه ملائكة، وعندما “يلحد” الواحد منهم او من “عبدة الشيطان”
او “ساحر” لا يجب أن تضع الأمور في المرض النفساني، وحكاية قاضي ال500 مليون الذي قبض عليه وادعى ان الجن تأمره وانه يتعالج (بالرقية) والله العظيم هذا يكشف فداحة الاستخاف بعقول الناس.
500مليون تلهطها في عملية فساد وتتهم الجن في العالم الغيبي. لكن الامن السعودي لا تنطلي عليه
حكاوي قهاوي هذه