أخر المستجدات بقضية المعلم «المستعين بالشيطان»

إبراهيم الزهراني(صدى):

كشفت مصادر، عن إحالة المعلم المستعين بالشيطان في الباحة، للطب النفسي، للتأكد من سلامته نفسيًا وعقليًا.

وكانت النيابة العامة في الباحة، قد استكملت التحقيق مع المعلم الموقوف، تمهيدا لإحالته إلى المحكمة الأسبوع القادم للنظر في قضيته بالوجه الشرعي.

يذكر أن مدرسة ابتدائية في الباحة، كانت قد شهدت، إقدام المعلم المذكور على الإساءة للذات الألهية من خلال ورقة اختبار، حيث تفاجأ الطلاب بشطب عبارة «الله» وكتابة «الشيطان» في بداية ونهاية الورقة وهي الجملة التي أثارت غضبًا عارمًا.

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