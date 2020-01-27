أول تعليق من مريم حسين على قرار حبسها بسبب شقيق الجسمي

أبوظبي(صدى):

أعربت الفنانة مريم حسين، عن غضبها، بعد إصدار حكم حبسها من محكمة جنح دبي لصالح الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي شقيق النجم حسين الجسمي.

وأكدت حسين أن الله سينتقم لها ممن تدخلوا في حياتها لإفسادها، متسائلة: شو أنا قاتلة روح؟

وقالت عبر حسابها الشخصي بانستقرام: اللي يشوف هذا الكلام يقول قاتلة قتيل أو مجرمة أو، ما راح أقول غير حسبي الله ونعم الوكيل، وربي يأخد حقي من الكل اللي يتدخلون بحياتي وهم مالهم دخل بحياتي.

وجاء الحكم بشكل نهائي، بعدما أدين الطرفان في وقت سابق، بالسب والقذف؛ حيث تم الحكم بدفع غرامة 100 ألف درهم مناصفة بين الطرفين، بالإضافة إلى إغلاق حساباتهما في سناب شات لمدة شهر.

وانتهت القضية بحكم بشكل نهائي غير قابل للاستئناف، بإبعاد مريم حسين عن دولة الإمارات العربية المتحدة، وتخفيف عقوبة سجنها من 3 أشهر إلى شهر، وبراءة الإعلامي صالح الجسمي من التهم المنسوبة إليه.

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