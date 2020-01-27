وفاة مواطن عانى من أزمة بالتنفس ثم دخل بغيبوبة..وذويه: المستشفى السبب
اتهمت أسرة مواطن، مستشفى بالعارضة، بالتسبب في وفاته، بسبب تأخرهم في نقله إلى مستفى آخر.
وكان المواطن في العشرينيات من عمره، دخل المستشفى بسبب معاناته من مشكلة بالتنفس.
وخضع المريض لعملية جراحية عاجلة، لتركيب أنبوب، ثم طلبت أسرته نقله إلى مشفى آخر أكثر إمكانات، لكن الفريق الطبي رفض.
وحملت الأسرة مسؤولية تدهور حالة ذويهم، ووفاته، للمستشفى، مطالبة بالتحقيق مع الفريق الطبي.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 32958 ] نشر منذ 15 دقيقة
الله يرحمه
كان زمان[ عدد التعليقات: 4343 ] نشر منذ 7 دقائق
الله يرحمه …