بنك ساب يوفر مجموعة من منتجات التمويل العقاري المتوافقة مع أحكام الشريعة

علي القحطاني(صدى):

أعلن بنك ساب، عن توفير مجموعة من منتجات التمويل العقاري المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

ويوفر البنك منتجات التمويل العقاري باستخدام:

▪صيغة الإجارة: وفيها يقوم البنك بتملك العقار ومن ثم تأجيره للعميل مع الوعد بالتملك في نهاية مدة التمويل. يدفع العميل جزءً من الايجار كدفعة إيجارية مقدمة في حين أن الدفعات الإجارية المتبقية تدفع لساب على أقساط شهرية على مدى فترة التمويل.

▪صيغة المرابحة: ويقوم البنك بتملك العقار ومن ثم بيعه على العميل. يدفع العميل جزءً من الثمن كدفعة مقدمة في حين أن الدفعات المتبقية تدفع لساب على أقساط شهرية على مدى فترة التمويل

▪صيغة الإجارة الموصوفة في الذمة: يقوم هذا المنتج على مبدأ الإستصناع حيث يعيين ساب العميل كصانع ثم يقوم بتأجير العقار عليه إيجاراً موصوفاً في الذمة، كما يعد ساب العميل بنقل ملكية العقار في نهاية فترة التمويل إلى العميل. تحت هذه الصيغة يوفر ساب التمويل للعملاء الذين يملكون أرضاً لبناء منازلهم وفقا لأذواقهم وتصاميمهم. كما يوفر ساب للعميل فترة تمويل مرنة و ميسرة تصل إلى 25 عاماً. يدفع العميل قيمة الأرض كدفعة مقدمة في حين أن الدفعات المتبقية تدفع لساب على أقساط شهرية على مدى فترة التمويل .

وأوضح البنك، أنه يشترط على المتقدم، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ولا يقل عمره عن 21 عاماً عند بداية التمويل، ولا يزيد عن 65 عاماً عند انتهاء مدة السداد، وألا تقل مدة الخدمة للعميل في عمله الحالي عن 3 أشهر.

إضافة إلى أن يكون الحد الأدنى للراتب الشهري 5,000 ريال، وللمتضامنين الحد الأدنى للراتب الشهري 3,000 ريال، كما يجب أن يكون العقار في حدود المملكة.

وأوضح البنك أنه للحصول على المزيد من المعلومات يرجى الدخول هــــنــــــا..