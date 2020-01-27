نيمار ينعي أسطورة كرة السلة كوبي براينت بطريقته الخاصة

ماجد محمد(صدى):

أعلن البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي،أنه علم بوفاة أسطورة كرة السلة الأمريكي، كوبي براينت، في الوقت بين شوطي مباراة فريقه أمام ليل في الدوري الفرنسي.

وكان نيمار قد سجل هدفين قاد بهما فريقه للفوز، وأهدى هدفه لبرايت الذي لقي مصرعه قبل ساعات في حادث تحطم طائرة مروحية هو وابنته.

ونعى عدد كبير من نجوم العالم في كرة القدم، مثل ميسى ورونالدو ومحمد صلاح ومبابى لاعب كرة السلة الراحل كوبى براينت، والذي رحل بعد تحطم طائرة كان على متنها برفقة 4 أشخاص آخرين.

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