مقطع يكشف غنائم الجيش اليمني بعد تسليم الحوثيين في معركة نهم
كشف مقطع فيديو، الأسلحة الثقيلة والغنائم التي حصل عليها الجيش اليمني، من مليشيا الحوثي الإرهابية، في جبهة نهم شرق العاصمة اليمنية صنعاء.
وكانت مصادر يمنية عسكرية في نهم، أعلنت أن ما يسمى بـ كتيبة الموت، التابعة لميليشيات الحوثي سلمت لقوات الجيش الوطني، بعد مقتل قائدها جابر المؤيد، والقيادي الحوثى يحيى محمد ناصر فضيل، مسؤول التجنيد في جبهة نهم ومعهما العشرات من عناصر الميليشيا الإرهابية.
وسلم بقية عناصر الكتيبة الحوثية، للجيش اليمني بعد مواجهات استمرت أكثر من ثلاثين ساعة، تم خلالها محاصرة الكتيبة وإجبارها على الاستسلام.
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 1137 ] نشر منذ 55 دقيقة
استعد الحوثيين جيدا للمعركة واضح من الغنائم..الذي يخسره الحوثيين من معدات عسكرية لا يمكن تعويضة
بعكس الجيش اليمني الذي تعوضه السعودية على جميع خسائرة.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 32940 ] نشر منذ 19 دقيقة
الله ينصرهم على الحوثه الخونه