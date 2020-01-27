مقطع يكشف غنائم الجيش اليمني بعد تسليم الحوثيين في معركة نهم

فهمي محمد(صدى):

كشف مقطع فيديو، الأسلحة الثقيلة والغنائم التي حصل عليها الجيش اليمني، من مليشيا الحوثي الإرهابية، في جبهة نهم شرق العاصمة اليمنية صنعاء.

وكانت مصادر يمنية عسكرية في نهم، أعلنت أن ما يسمى بـ كتيبة الموت، التابعة لميليشيات الحوثي سلمت لقوات الجيش الوطني، بعد مقتل قائدها جابر المؤيد، والقيادي الحوثى يحيى محمد ناصر فضيل، مسؤول التجنيد في جبهة نهم ومعهما العشرات من عناصر الميليشيا الإرهابية.

وسلم بقية عناصر الكتيبة الحوثية، للجيش اليمني بعد مواجهات استمرت أكثر من ثلاثين ساعة، تم خلالها محاصرة الكتيبة وإجبارها على الاستسلام.