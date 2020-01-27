علي كميخ : لاعبين النصر المحليين أصبح كعبهم عالي في دورينا

الإثنين 27
يناير
*تدري يبو كمخه 🤚بأن حمد الله هو الي شايلك انت وفريقك بالكامل..! وين اللاعبين المحليين يا أفدغ إلي شايلين الفريق..؟! اقول شخبار الضغط يا متعلم*📺😂
والله ما عنده الا الكلمات
كعبه عالي
عنده ارث
البطل الاستثنائي
العالمي
العالميه صعبه قويه ! نسيت ماعاد يقدر يقولها لأن فيه الحين الاسيوية صعبة قوية
نسيت الشامخ // تقدرون تحطون مكانه سيدي وأي سؤال له شغلو التسجيل ولا له داعي يظهر عل الشاشه
اخبار توفيق المقرن وعبدربه ودرويش وعيد الصغير // ذكريااااااات جميله صح
ان شاء الله
صحيح يالكمخة كعبهم عالي ويمشون مثل النسوان !!
انت مريض نفسي يا (( أبو نفسية )) تحتاج نوديك شهار مع إعلاميي الفقر اللي سبقوك مثل الطخيم والدويش والملحم والصرامي والعنزي والبقية بالطريق ..
وين اللأعبين ياكمخه
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ابو بدر المدريدي[ عدد التعليقات: 600 ] نشر منذ 17 ساعة
*تدري يبو كمخه 🤚بأن حمد الله هو الي شايلك انت وفريقك بالكامل..! وين اللاعبين المحليين يا أفدغ إلي شايلين الفريق..؟! اقول شخبار الضغط يا متعلم*📺😂
الشمالي الجنوبي[ عدد التعليقات: 51 ] نشر منذ 14 ساعة
والله ما عنده الا الكلمات
كعبه عالي
عنده ارث
البطل الاستثنائي
العالمي
العالميه صعبه قويه ! نسيت ماعاد يقدر يقولها لأن فيه الحين الاسيوية صعبة قوية
نسيت الشامخ // تقدرون تحطون مكانه سيدي وأي سؤال له شغلو التسجيل ولا له داعي يظهر عل الشاشه
اخبار توفيق المقرن وعبدربه ودرويش وعيد الصغير // ذكريااااااات جميله صح
alfahd42[ عدد التعليقات: 23544 ] نشر منذ 14 ساعة
ان شاء الله
زميرة الحي[ عدد التعليقات: 632 ] نشر منذ 9 ساعات
صحيح يالكمخة كعبهم عالي ويمشون مثل النسوان !!
انت مريض نفسي يا (( أبو نفسية )) تحتاج نوديك شهار مع إعلاميي الفقر اللي سبقوك مثل الطخيم والدويش والملحم والصرامي والعنزي والبقية بالطريق ..
faeiz[ عدد التعليقات: 1533 ] نشر منذ 2 ساعتين
وين اللأعبين ياكمخه