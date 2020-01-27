بالصور..أول قائدة طيران دون ذراعين تجذب الانتباه في الرياض

أميرة خالد(صدى):

لفتت أول قائدة طيران في العالم بدون ذراعين، انتباه الحضور، في «ملتقى الطيران العام» الخامس الذي احتضنته الرياض.

وجسدت قائدة الطيران جيسيكا كوكس، أمام المشاهدين النموذج الإنساني الطموح وصاحبة الإرادة القوية من أجل تحدي الإعاقة وقهر المستحيل.

وجيسيكا، هي طيارة أمريكية حاصلة على رخصة قيادة الطائرات وهي شهادة من إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، بعد 3 أعوام من التدريب والتعليم.

وتمارس حياتها بشكل طبيعي رغم الإعاقة، فهي تؤدي كل متطلبات حياتها مستخدمة قدميها ببراعة بديلا عن ذراعيها اللذين حرمت منهما منذ ولادتها.