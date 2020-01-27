بالفيديو..المنيع يوضح حكم إقامة المرأة في بلد دون مَحرم

حمود العنزي(صدى):

أوضح عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع، حكم إقامة المرأة في بلد دون محرم.

وقال المنيع خلال برنامج «يستفتونك»، إنه لا يلزم المحرم مع المرأة إلا إذا كانت حال السفر، وذلك ردًا على سؤال: «إذا تزوج بامرأة في دولة من الدول فهل يجوز له أن يتركها دون محرم؟».

واستشهد المنيع بحديث الرسول ﷺ :«لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها محرم».

وأضاف: أما كونه مثلاً يسافر، ويُبقي زوجته في بلده أو بيته أو مقر إقامته، وهو على كل حال واثق بها، لا يلزم أن يكون المَحرم عندها وهي ليست في حال سفر.