مجرمة حملت بـ 5 أطفال سفاحًا وقتلتهم خنقًا بالحبل السري!

القاهرة(صدى):

أقدمت سيدة مصرية، على ارتكاب 5 جرائم قتل بشعة بحق أطفالها الذين حملت بهم سفاحًا، وذلك فور ولادتهم مباشرة.

وجاء الطفل الخامس ليكشف جرائمها السابقة، حيث استقبلتها أحد المستشفيات وهي في حالة إعياء شديدة، وتبين وضعها لجنين عمره 7 أشهر، وسط تخوفها من افتضاح أمرها، ليتبين وفاة الجنين خنقاً، ومن ثم وجود شبهة جنائية في الوفاة.

وتبين أن السيدة حملت سفاحاً من أحد الشباب تربطهما علاقة غير شرعية منذ سنوات، لتعترف بقيامها بقتل جنينها خنقاً بالحبل السري لعدم اعتراف والده به.

وباستكمال التحريات، اعترفت شقيقة المتهمة بقيام والدة الطفل بتكرار هذه الجريمة 4 مرات من قبل.