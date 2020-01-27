بالفيديو..المواطن الذروي عن اعتقاله بسجون الحوثي: وزني وصل لـ 40 كيلو

حمود العنزي(صدى):

روى المواطن ناصر الذروي، المُفرج عنه من سجون ميليشيات الحوثي الإرهابية، تفاصيل المدة التي قضاها أسيرًا.

وأوضح الذروي خلال برنامج يا هلا، أنه لم يستطع التحدث مع أسرته سوى بعد عامين من اعتقاله قائلا: ولم يتم هذا إلا بعد مشاكل وصياح وتعذيب.

وأكد أنه قضى فترة صعبة حيث مرض هناك وكاد يموت، وظل أسبوعًا مصابًا بتضخم في القلب وتورم في القدم ولم يستطع النوم إلا جالسًا، وبعد أسبوع ذهبوا به إلى المستشفى بعد أن وصل وزنه وقتها 40 كيلوجرامًا.

وعن التعذيب، قال إن هناك شخصًا من الحوثيين كان يضطهده لأنه سعودي وكان يضربه بكل أشكال الضرب وذلك دون أسباب، ويأتي في ساعة متأخرة من الليل لضربه، وكان يحمل ”عصا مساحة“ ويضربه بها.

يُذكر أن ناصر الذروي، متقاعد عن العمل بعد أن خدم في العسكرية نحو 27 عامًا، قضى 4 سنوات محتجزًا في سجون المليشيا الإرهابية.