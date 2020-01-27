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العثور على جثة شاب مقتولًا بين الأشجار بمحايل

العثور على جثة شاب مقتولًا بين الأشجار بمحايل
أبها(صدى):

شهدت شمال محافظة محايل، في ساعة متأخرة من مساء الأحد، جريمة قتل شاب، في ظروف غامضة.

وعثر على جثة الشاب، في مزرعة جنوب شرق ثانوية قرية ترقش، توفي متأثرًا بطلق ناري.

ومن جانبه، باشرت الجهات المعنية موقع الجريمة، للوقوف على ملابستها.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 91936 ] نشر منذ 56 دقيقة

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

.. الله يرحمه ويحسن عزاء من فقده .. آمين ..

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