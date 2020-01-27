افضل طريقة عند نسيان مفتاح داخل السيارة

الإثنين 27
يناير
عجييييييييييييب..
طيب ..
.. شغله مماتزه ..
ههههههههههه ترى الخبر او المقطع يطقطق على اللي كل فترة وفترة ينزلون خبر عن طريقة فتح الابواب
وهذي الطريقة غير صحيحة مره
اجل اذا نسيت المفتاح اجلس دور كورة تنس ههههههههههه
اقعد عندي وكل برتقان العب غيرها
حلوا
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واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 8594 ] نشر منذ يوم واحد
عجييييييييييييب..
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 91975 ] نشر منذ يوم واحد
طيب ..
.. شغله مماتزه ..
زائر[ عدد التعليقات: 3812 ] نشر منذ 19 ساعة
ههههههههههه ترى الخبر او المقطع يطقطق على اللي كل فترة وفترة ينزلون خبر عن طريقة فتح الابواب
وهذي الطريقة غير صحيحة مره
اجل اذا نسيت المفتاح اجلس دور كورة تنس ههههههههههه
اهدى من كذا[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 10 ساعات
اقعد عندي وكل برتقان العب غيرها
🍎🥝🍒لست محرمه. لي رباً رحيم 🍓🥑🍇[ عدد التعليقات: 45435 ] نشر منذ 10 ساعات
حلوا