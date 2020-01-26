«الفوزان» يوضح سبب عزوف الشباب عن الزواج وارتفاع معدلات الطلاق 

علي القحطاني(صدى):

علق الدكتور عبدالله الفوزان، عضو مجلس الشورى وأمين عام مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني وأستاذ علم الاجتماع، على تأخر الزواج وارتفاع معدلات الطلاق وعزوف الشباب عن الزواج.

وأضاف الفوزان أن مجتمعنا يضع العراقيل أمام الزواج لتثقل كاهل الشاب ويقضي جل سنواته يسدد ديونا تورط فيها لأجل تكوين أسرة ثم يستغرب المجتمع من تفشي تأخر الزواج وارتفاع معدلات الطلاق وعزوف الشباب عن الزواج.

ووجه الفوزان عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” نصيحة للشباب المقبلين علي الزواج:” قال له يا ابني لا تكلف على نفسك واجمع أقربائك فقط وقال لبنته سيبارك الله لك وله لا نكلفه مالا يطيق”.