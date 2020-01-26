‏إغلاق أكثر من 22 محلاً تجارياً فى عرعر

فاطمه الرويلي(صدى):

نفذت بلدية غرب عرعر التابعة لأمانة منطقة الحدود الشمالية أكثر من 140 جولة رقابية على المنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة .

وأسفرت الجولات الرقابية عن ضبط ورصد 8 مخالفات و 22 إنذارًا بالمراجعة، بالإضافة إلى مصادرة وإتلاف أكثر من 650 كلج من المواد مجهولة المصدر وإغلاق أكثر من 22 محلاً تجارياً وإغلاق محل صحي وتغريم عدد 8 محلات صحية ومعالجة وإغلاق 6 بلاغات من منصة البلاغات 940 .

وأكد أمين منطقة الحدود الشمالية المهندس شمام بن سعيدان الشمري أن الأمانة وجميع البلديات التابعة لها مستمرة في رصد ومخالفة كل من يتهاون في تطبيق اللوائح والاشتراطات الصحية التي تتعلق بصحة المواطن والمقيم .

من جانبه أفاد رئيس بلدية غرب عرعر سلطان الفالح أن هذه الحملات هي استمرار لحملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، مؤكداً أهمية دور المواطن في الإبلاغ عن أي مخالفات أو شكاوى عبر الاتصال بالرقم الموحد لتلقي البلاغات 940