د. التويجري يتفقد الخدمات الصحية في رويضه العرض

سعيد العجل(صدى):

قام مدير عام الشؤون الصحية في منطقة الرياض د. محمد بن عبدالعزيز التويجري اليوم الاحد بزيارة تفقدية لمستشفى رويضه العرض العام ، حيث تفقد جميع اقسام المستشفى ومرافقه العامة .

وأطلع الدكتور التويجري على سير الاعمال في المستشفى ، كما استعرض الدكتور التويجري المبادرات التطويرية الجديدة والتي تهدف لرفع مستوى الخدمة للمستفيدين .

وقد وجه الدكتور محمد بن عبد العزيز التويجري ادارة المستشفى الى بذل المزيد من الجهد لكل ما من شأنه الرقي بمستوى الخدمات الصحية داخل المستشفى وكافة المراكز الصحية في المحافظة .

من جانبه ثمن مدير مستشفى رويضه الرويضة العام الاخصائي ماجد بن يحيى الحارثي الدعم الذي يحظى به المستشفى، مقدما شكره لمدير عام صحة الرياض الدكتور محمد التويجري لجهوده الحثيثة في تسخير كل الإمكانيات التي تخدم المواطن ، والمقيمين في جميع محافظات منطقة الرياض ، وبما يتماشى مع توجيهات معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة .

كما قدم الحارثي شكره وامتنانه لمساعد المدير العام للخدمات العلاجية الدكتور علي بن سليمان الجمعة على متابعته المستمرة لتطوير الخدمة بالمستشفى .

ويشار أنه وفي إطار تجويد الخدمات الصحية بمرافقها الصحية ، دعمت “صحة الرياض” مستشفى رويضه العرض العام بعدد من الكوادر الطبية ، لدعم وتطوير الخدمات الصحية التي يقدمها المستشفى .