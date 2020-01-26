بالفيديو.. فأر يتجول بين أكياس البصل بسوق الخضار بجدة

جدة(صدى):

نشر أحد رواد موقع «تويتر» فيديو يظهر فيه مرور فأر وسط أكياس البصل في سوق الخضار، ‏‎موجها سؤالا إلى أمانة جدة، قائلا: « هل يرضيكم هذا المنظر ونسأل من أين الأمراض تأتي لا تعليق».

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ومن جانبها، علقت أمانة جدة على التغريدة مدونة: «‏‎‎شكراً لتواصلك، سيتم رفع ملاحظتك للإدارة المختصة لإجراء اللازم».

وعلق أحد المتابعين على رد أمانة جدة، قائلا: «‏‎‎‎نشكركم على جهودكم الرائعة وسرعة تجاوبكم، ونتمنى أن يؤخذ في الاعتبار سوء النقل والتخزين حيث يتم نقل الألبان والعصائر والمشروبات والبيض واللحوم والدواجن في سيارات غير مخصصة لنقلها وكذلك يتم التخزين أمام بعض المحلات أو تضعها في واجهتها فتتعرض لأشعةالشمس المباشرة والتي تتسبب في فسادها».