شروسبري تاون يفرض التعادل على ليفربول في الكأس

طلال الغامدي(صدى):

فرض فريق شروسبري تاون، التعادل على ضيفه ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي، بهدفين لهدفين، ضمن منافسات الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وتقدم ليفربول بهدف في الشوط الأول وتحديدًا عند الدقيقة 15 عن طريق كورنيس حونز، ثم عزّز تقدمه في الدقيقة 46 سدده دونالد لوف في مرماه.

وقلّص فريق شروسبري تاون، في الدقيقة 65 عندما أحرز كومينغيز هدفًا من ركلة جزاء، ثم تعادل مع الريدز في الدقيقة 75 بهدف لنفس اللاعب.

ومن المقرر أن يخوض الفريقينمباراة إعادة في ملعب أنفيلد، سيتم تحديد وقتها لاحقا، لحسم المتأهل منهما للدور الخامس.