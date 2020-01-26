بالفيديو.. تجمد الماء بالقرب من المسجد النبوي
تتصدر درجات الحرارة، تريندات موقع «تويتر»، لما تشهده المملكة من انخفاض في درجة الحرارة بهذا الشمل لأول مرة.
ونشر حساب أخبار المدينة، فيديو لتجمد الماء بالقرب من المسجد النبوي بالمدينة المنورة.
وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس انخفاضا ملموسا في درجات الحرارة على كافة مناطق المملكة.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 91933 ] نشر منذ 2 ساعتين
سبحان الله ..
لست محرمه. لي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 45415 ] نشر منذ 1 ساعة
وش ذا البرد
🍎🥝🍒لست محرمه. لي رباً رحيم 🍓🥑🍇[ عدد التعليقات: 45415 ] نشر منذ 1 ساعة
احوووووووه وش ذا البرد
🍎🥝🍒لست محرمه. لي رباً رحيم 🍓🥑🍇[ عدد التعليقات: 45415 ] نشر منذ 1 ساعة
احوووووووه وش ذا البرد