بالفيديو.. ‏تجمد الماء بالقرب من المسجد النبوي

نايف السالم(صدى):

تتصدر درجات الحرارة، تريندات موقع «تويتر»، لما تشهده المملكة من انخفاض في درجة الحرارة بهذا الشمل لأول مرة.

ونشر حساب أخبار المدينة، فيديو لتجمد الماء بالقرب من المسجد النبوي بالمدينة المنورة.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس انخفاضا ملموسا في درجات الحرارة على كافة مناطق المملكة.