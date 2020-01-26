بالفيديو.. معمم إيراني يحرق كتب الطب مدعيا المريض الكافر سيموت والمنافق يبقى

طهران(صدى):

أقدم رجل دين إيراني يدير مركزا للطب الشعبي على إحراق دليل هاريسون للطب أمام مجموعة من طلابه، الأمر الذي لقي انتقادات واسعة بمنصات التواصل الاجتماعي.

وبدا في مقطع الفيديو رجل الدين الإيراني تبريزيان وهو يحرق كتب الطب، مما أثار غضب واستياء رواد السوشيال ميديا.

وقال رجل الدين الإيراني بعد حرق كتب الطب:”بالنسبة لعلاج المرضى الذين هم في غيبوبة هو ؛ صب زيت السمسم في أنف المريض، إذا كان المريض مؤمنا فسوف يخرج من الغيبوبة بعد يوم واحد، وإذا كان المريض كافراً أنه سيموت ولكن إذا كان منافقًا فسيبقى كما هو”.

وسخر رواد السوشيال ميديا من رجل الدين الإيراني بسبب حرقه لكتب الطب التي تدرس بالجامعات وكليات الطب، وعلق مغرد، قائلا:” يفعلون ذلك لكي يبقى المواطن الايراني تحت أفكارهم الشيطانية ولكي لا يوجد لديهم دليل في كل شئ يحاربهم به حتى لو كان طبي”.

ورأى مغرد آخر:”جهل أقسم بالله عايزين يرجعوا الشعوب إلى الجاهلية حسبي الله ونعم الوكيل”، مضيفا:” أنه رجل مجنون يقول إن الطب الكيميائي ضد الطبيعة البشرية”.