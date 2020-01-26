بـ (شراب وفتاة).. غانم الدوسري ينسى حضن قطر أمام ماريا المعلوف

ماجد القزيز(صدى):

يناقض المرتزق غانم الدوسري نفسه بهجومه على أشخاص لقيامهم بأمور فعلها هو من قبل؛ ليصبح الأمر برمته مثير للسخرية.

ووصف «الدوسري»، الصحفية والمذيعة اللبنانية ماريا المعلوف، بأنها هاربة إلى الإمارات قائلًا: « هاربة من بلدها وجالسة في الإمارات يعلفونها و………».

يأتي ذلك بعدما دافعت المذيعة اللبنانية عن بلده السعودية وهاجمت رفعه دعوى ضد المملكة ومقابلته المحققة القطرية كالامارد التي تنشر الأكاذيب ضد المملكة.

ولم يدافع غانم الدوسري عن نفسه أو يشكرها لدفاعها عن بلده، بل اكتفي بالرد السابق ذكره وكأنه نسي أنه هاربًا من بلده ويشارك في الحملات المشبوهة التي تشوه صورتها ليل ونهار.

ويرتمي «الدوسري» في أحضان قطر ويبذل جهده للهجوم ورمي التهم على المملكة وحكومتها وشعبها، وهو ما لم تفعله الإعلامية اللبنانية في بلدها.

وأوضحت صورة، سوء أخلاق «الدوسري» وما يفعله في قطر من شرب الخمر ومرافقة النساء.