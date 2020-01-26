شاب عربي يقع في غرام عجوز بريطانية تكبره بـ 45 عاما   

القاهرة(صدى):

أعلن شاب مصري عن رغبته في الزواج من بريطانية ثمانينية، لافتا إلي أن سبب زواجه من سيدة تكبره هو الحب وليس طمعاً بالحصول على جنسية أو مال.

ولفت الشاب الثلاثيني إلي أنه تعرف عليها في موقع “فيس بوك”، مبينا أن المسنة البريطانية زارته في مصر والتقت والدته.

وأحدث خبر زواج الشاب الثلاثيني من ثمانينة بريطانية ضجة كبيرة بمواقع السوشيال ميديا، حيث أرجح رواد التواصل أن الدافع من الزواج من سيدة تكبره ب45 عاما هو المال والجنسية.