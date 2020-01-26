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  3. شاب عربي يقع في غرام عجوز بريطانية تكبره بـ 45 عاما   

شاب عربي يقع في غرام عجوز بريطانية تكبره بـ 45 عاما   

شاب عربي يقع في غرام عجوز بريطانية تكبره بـ 45 عاما   
القاهرة(صدى):

أعلن شاب مصري عن رغبته في  الزواج من بريطانية ثمانينية، لافتا إلي أن سبب زواجه من سيدة تكبره هو الحب وليس طمعاً بالحصول على جنسية أو مال.

ولفت الشاب الثلاثيني إلي أنه تعرف عليها في موقع “فيس بوك”،  مبينا أن المسنة البريطانية زارته في مصر والتقت والدته.

وأحدث خبر زواج الشاب الثلاثيني من ثمانينة بريطانية ضجة كبيرة بمواقع السوشيال ميديا، حيث أرجح رواد التواصل أن الدافع من الزواج من سيدة تكبره ب45 عاما هو المال والجنسية.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 91933 ] نشر منذ 2 ساعتين

الشكوى لله ..

.. صدق من قال // عُلِّقتها شمطاء شاب وليدها …. وللناس فيما يعشقون مذاهب ..

[ عدد التعليقات: 4723 ] نشر منذ 2 ساعتين

هذي الاشكال حتى لو طلبت منة يتخلى عن دينة
ماعندة مشكلة … اهم شي يكون عايش في الغرب

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