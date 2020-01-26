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  3. هكذا اصبحو الناس في الصين

هكذا اصبحو الناس في الصين




2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1128 ] نشر منذ 3 ساعات

هذا نتيجة الاوساخ التي يأكلونها

الخنازير و الخفاش ومخ القرود وغيرها من لا تطيقه النفس البشرية

[ عدد التعليقات: 91933 ] نشر منذ 3 ساعات

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

.. الله يكفينا الشر ويبعده عنا .. آمين ..

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