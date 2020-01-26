هكذا اصبحو الناس في الصين

الأحد 26
يناير
هذا نتيجة الاوساخ التي يأكلونها
الخنازير و الخفاش ومخ القرود وغيرها من لا تطيقه النفس البشرية
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
.. الله يكفينا الشر ويبعده عنا .. آمين ..
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مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 1128 ] نشر منذ 3 ساعات
هذا نتيجة الاوساخ التي يأكلونها
الخنازير و الخفاش ومخ القرود وغيرها من لا تطيقه النفس البشرية
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 91933 ] نشر منذ 3 ساعات
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
.. الله يكفينا الشر ويبعده عنا .. آمين ..