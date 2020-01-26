بالفيديو.. خطوات تسجيل المنشأة في ضريبة القيمة المضافة 

عادل الحربي(صدى):

كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن خطوات تسجيل المنشأة في ضريبة القيمة المضافة وطريقة الحصول علي شهادة.

وأوضحت هيئة الزكاة والدخل أنه بمجرد إصدار سجل تجارى من وزارة التجارة تصل رسالة نصية وإيميل لشرح كل الخطوات الخاصة بالتسجيل في بوابة الهيئة الإلكترونية للزكاة.

وأشارت هيئة الزكاة والدخل في فيديو توضيحي منشور عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”:” ادخل حسابك في بوابة الهيئة الإلكترونية للزكاة ثم قم بتعبئة نموذج واحد للزكاة ولكل أنواع الضرائب سواء ضريبة قيمة مضافة أو ضريبة دخل الشركات، أو ضريبة سلع انتقائية وغيرها”.

وتابعت:”عند تعبئة النموذج يظهر لك إشعار بنجاح التسجيل للتأكد من دخول المعلومات الصحيحة وشهادة تقدر تطبعها ليتأكد عملائك إنك قانونيا تقدر تستلم الضريبة وبعدها توصلك رسالة ترحيبية”.