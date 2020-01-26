شاهد.. الأمير سلطان بن عبدالعزيز يتكفل بتعليم طفل لسنوات لكنه أنكر المعروف وأصبح حوثيًا
ظهرت مقولة ” خيرًا تعمل شرًا تلقى ” واضحة جلية في واقعة تبرز إنكار الجميل الذي ارتكبه شاب صرف له الأمير سلطان بن عبدالعزيز، رحمه الله، راتب خمسة آلاف كل شهر وتكفل بتعليمه.
وأظهر مقطع فيديو، الطفل مع الأمير سلطان بن عبدالعزيز في لقطة ودودة يُعامله كأنه ابنه عندما كان طفلًا صغيرًا في أحد اللقاءات؛ إذ أعلن الأمير عن صرف راتب 5 آلاف ريال والتكفل بتعليمه ليكبر وينكر المعروف ويلقي بالاتهامات الكاذبة ضد المملكة عبر المنصات الحوثية.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 91933 ] نشر منذ 2 ساعتين
خونه .. اقل مايقال عنهم ..
احمد الحارثي[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 2 ساعتين
ليس كلهم الاسابع ماتستوي فالدوسري وسعد الفقيه وغيرهم كثير خانو بلدهم
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 91933 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههههههههههههههه ..
Abo zoran[ عدد التعليقات: 35 ] نشر منذ 2 ساعتين
يمني خائن مافيه جميل ولا معروف