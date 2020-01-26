بالفيديو.. من شدة البرد أُذِّنَ لصلاة الرحال

رفحاء(صدى):

تصدر موقع «تويتر» أكثر من هاشتاغ عن البرد، بالتزامن مع ما تشهده معظم أنحاء المملكة من انخفاض شديد في درجات الحرارة.

ونشر حساب السعودية اليوم، مقطع فيديو قصير، يفيد بأنه ‏من شدة البرد أُذِّنَ لصلاة الرحال في ‎رفحاء يوم أمس السبت.

يذكر أن هذا الأسبوع هو الأكثر برودة، حتى أنه تم تأجيل الحصة الأولى في عدد من المدارس، مع التنبيه على ارتداء الملابس الثقيلة حرصا على سلامة الجميع.

وتوقعت هيئة الأرصاد استمرار انخفاض الحرارة على مناطق الحدود الشمالية، القصيم، الشرقية، الرياض، المدينة المنورة، مكة المكرمة، نجران.

وأطلق عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك خالد الزعاق على الفترة من الأحد للخميس الأسبوع الأبرد، خلال العام الحالي.