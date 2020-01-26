وظائف نسائية شاغرة في الجمعية الخيرية لمتلازمة داون

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الجمعية الخيرية لمتلازمة داون بالرياض (دسكا)، عن توفر عدد 11 وظيفة نسائية.

وأوضحت أن الوظائف تحمل المسميات التالية: (مديرة الإدارة التأهيلية والتعليمية، مدربة أسرية أولى، معلمة أطفال أولى، معلمة نطق، أخصائي تواصل وعلاج علل النطق والسمع).

كما تضمنت الوظائف: ( مشرفة وحدة الجودة والتطوير، منسقة إدارة الجودة والتطوير، منسقة مشاريع، مشرفة وحدة تنمية الموارد المالية، مشرفة الخدمات المساندة).

ويمكن التقديم من خلال الرابط التالي اضغط هنـــــــــــــا