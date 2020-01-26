الهاربة رهف.. من النقاب إلى الظهور «عارية»
كشفت تقارير صحافية جديدة، اليوم الأحد، عن أحدث التطورات في حياة الفتاة الهاربة رهف القنون التي تركت المملكة وهربت إلى كندا طلبًا للجوء لتبدأ في نشر الشائعات والأكاذيب عن حياتها في المملكة.
ونشرت الفتاة رهف البالغة من العمر 19 عامًا، تغريدة أرفقتها صورتين إحداهما بملابس البحر والتي ظهرت فيها شبه عارية الصدر والأخرى بالنقاب، معتبرة أن ذلك هو ” الحرية ” من وجهة نظرها؛ لتضع في حسابها تعريف لنفسها بأنها سعودية ومسلمة سابقة.
وأصدرت عائلة الفتاة الهاربة، في وقت سابق، بيانا بعد هروب ابنتهم أعلنت فيها براءتها من ” الابنة العاقة التي أساءت بسلوكها المشين… إلى سمعة وكرامة الأسرة “؛ لتعلق الفتاة الهاربة بإنها لم تكن تتوقع أن تقدم عائلتها على شيء من هذا القبيل وتتبرأ منها.
لللل[ عدد التعليقات: 835 ] نشر منذ 39 دقيقة
اذا البنت اخطاءت وتعتبرونها مالها قيمة
فترى عندها اسرة ومثل هذا الكلام والنشر ماينفع ترى والكلام للجميع بما فيهم اسرة صحيفة صدى عندكم اسرة وبنات وطلبو من الله الستر لبناتنا وبنات المسلمين
لاتتدقو باب الناس فيدقون بابكم
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 8584 ] نشر منذ 38 دقيقة
من ترك داره قل مقداره..
بلبل البحر[ عدد التعليقات: 514 ] نشر منذ 31 دقيقة
كأنها تبرر تعريها كردة فعل على تبرؤهم منها!!
الله يهديها.. والله يجبر أهلها على مصابهم فيها..
،،؛**”””سهم”””**؛،،😊[ عدد التعليقات: 4721 ] نشر منذ 26 دقيقة
سود الله وجهها
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 1127 ] نشر منذ 22 دقيقة
كان من الواجب على أفراد العائلة.ان لا يصدروا بيان براءتهم منها كمن وضع الزيت على النار ، من أجل فك او التخلص من الضغوط الاجتماعية عنهم..
دعوكم من المجتمع وماذا يفكر او يقول،
“رأس الحكمة مخافة الله وليس المجتمع”
البنت صغيرة،وكان يجب الوقوف معها من الأسرة أو جمعيات المجتمع المدني للرعاية الاجتماعية.
الرسول لم يتبرأ من عمه أبوطالب الذي لم يسلم .
ولم يقاطعه.
مايزال في الوقت بقيه الذهاب لها والتفاوض معها من قبل الأسرة. ممكن تغير رأيها الا يوجد كفار أسلموا من أمريكا وأوروبا بعد 50 سنه من الكفر. ؟
مراقب دولي[ عدد التعليقات: 43 ] نشر منذ 14 دقيقة
مخالف للنشر