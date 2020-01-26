إسقاط طائرة مسيرة حوثية في الجوف

فهمي محمد(صدى):

تمكن الجيش اليمني، اليوم الأحد، من إسقاط طائرة مسيرة لمليشيات الحوثي الإيرانية التي تكبدت خسائر بشرية ومادية في محافظة الجوف شمالي البلاد.

وقال الجيش اليمني في بيان، إن عددا من عناصر “مليشيا الحوثي المدعومة من إيران قتلوا في مواجهات مع قوات الجيش، بجبهة العقبة شمال شرق محافظة الجوف”.

واندلعت المواجهات، عقب محاولة عناصر من المليشيا الحوثية التسلل باتجاه، مواقع الجيش، حيث أحبطت قوات الجيش هجوم الحوثيين وأجبرتهم على التراجع والفرار، بعد وقوع قتلى وجرحى في صفوفهم”.

وقصفت قوات الجيش مواقع تمركز المليشيا الحوثية، في الجبهة ذاتها، وكبدتها خسائر في بشرية ومادية”.

واستهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية (التحالف العربي)، تعزيزات للمليشيا الحوثية كانت في طريقها إلى منطقة المواجهات، ما أدى إلى تدمير عدد من العربات التابعة لها، ومصرع وجرح كل من كان على متنها، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.