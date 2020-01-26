طبيبة: عيادات الأسنان مليئة بالأطباء الأجانب غير المؤهلين .. والسعودي يكلّف راتب (فيديو)
كشفت الدكتورة نهى الوقداني، أن أكبر ضرر موجود في عيادات الأسنان الخاصة هو وجود الكوادر غير المؤهلة وأطباء غير مختصين معظمهم من الوافدين.
وأشارت خلال لقائها في برنامج «تم»، إلى أنه لا يوجد طبيب مختص وإنما طبيب عام لكل الحالات، مؤكدة أن نسبة الأجانب في العيادات الخاصة هي 90%.
وأضافت بأنه «تستر أصحاب المراكز على الأطباء غير المؤهلين يبعدنا كثيرًا عن موضوع التوطين»، موضحة أن هناك ضوابط وأنظمة لكنها غير مفّعلة.
وتابعت: «السعودي يكلّف راتب، والأجنبي أرخص في الراتب وممكن يشتغل كل شي».
وأردفت: «هناك ضعف في الرقابة من قبل وزارة العمل والصحة وهيئة التخصصات الصحية، وأصحاب المراكز المتخصصة في طب الأسنان يبحثون عن مصلحتهم».
#تم | د. نهى الوقداني: أكبر ضرر موجود في عيادات الأسنان هو وجود أطباء غير مؤهلين.#عيادات_الأسنان_الخاصة pic.twitter.com/s5ZxQYCIV4
— برنامج تم (@TammTalkShow) January 26, 2020
#تم | د. نهى الوقداني: تستر أصحاب المراكز على الأطباء الغير مؤهلين يبعدنا كثيرًا عن موضوع التوطين.#عيادات_الأسنان_الخاصة pic.twitter.com/EBJmvHlfAR
— برنامج تم (@TammTalkShow) January 26, 2020
العدناني[ عدد التعليقات: 3129 ] نشر منذ 26 دقيقة
كل عيادات الاسنان اللي في البلد أطباءها غير مؤهلين لأنهم أجانب أو لأنهم أجانب فهم غير مؤهلين ؟؟؟
الكلام العام والحكم المنزل هذا عجيب جدا وفيه اجحاف
لأنه لو صح كان العالم اللي الان اعمارهم 18 وفوق كلهم سنونهم مثل قوفي اللي في ميكي ماوس ههههههههه
52[ عدد التعليقات: 114 ] نشر منذ 7 دقائق
معلومات مفيدة من الطبيبة جزاها الله خير
لكت ليتها تكمل حجابها وتغطي وجهها عن الرجال الاجانب ولن يضرها شيء بل يزيدها أجر