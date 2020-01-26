بالفيديو.. أثر «الصقيع» على ظهر ناقة في حائل
تجتاح المملكة موجة شديدة البرودة في الأيام الأخيرة تؤثر على الجميع؛ حيث كشف مقطع فيديو عن أثر ” الصقيع ” على ظهر الناقة صباح اليوم الأحد، في منطقة حائل.
وأظهر مقطع فيديو، ناقة أثّر الصقيع الشديد الذي يجتاح معظم المناطق على شعرها وغير لونه؛ فيما مشهد تقشعر له الأبدان.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 91905 ] نشر منذ 55 دقيقة
سبحان الله ..
.. بس عاد غير ( شعرها ) هذي كتبتها ( إزاي ياحسين ) ..
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 1127 ] نشر منذ 46 دقيقة
حرام ثم حرام
ينطبق على أصحابها ماحدث للمرأة التي دخلت النار بسبب هره
الإنسان أمين ومسؤول أمام الله على رعيته او من اوكل عليهم بشر او حيوانات.