‏بالفيديو.. أثر «الصقيع» على ظهر ناقة في حائل

حائل(صدى):

تجتاح المملكة موجة شديدة البرودة في الأيام الأخيرة تؤثر على الجميع؛ حيث كشف مقطع فيديو عن أثر ” الصقيع ” على ظهر الناقة صباح اليوم الأحد، في ‎منطقة حائل.

وأظهر مقطع فيديو، ناقة أثّر الصقيع الشديد الذي يجتاح معظم المناطق على شعرها وغير لونه؛ فيما مشهد تقشعر له الأبدان.