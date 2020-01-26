بالفيديو.. انهيار فتاة تلقت خبر وفاة والدتها عل الهواء

جاكرتا(صدى):

حالة صعبة تعرضت لها فتاة إندونيسية تدعى جيانا، وتبلغ من العمر 14 عامًا، خلال مشاركتها في برنامج Liga Dangdut، لتحدي الأصوات.

كانت جيانا تشارك في البرنامج لجمع الأموال لعلاج والدتها التي تعاني من مرض خطير، فأبهرت أعضاء اللجنة بصوتها الرائع، منتقلة إلى الجولة التالية.

وجاءت الصدمة عندما قررت المتسابقة إبلاغ والدتها بتجاوز المرحلة الأولى الهواء مباشرة، ليخبرها خالها بأن أمها ووافتها المنية قبل بضعة دقائق.

ودخلت جيانا في حالة من البكاء، هي ولجنة التحكيم المتواجدين في الاستديو تأثرا بالموقف.