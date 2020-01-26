  • الأحد 26

    يناير

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. النمر: الاستحمام بالماء الدافئ في الشتاء ليس من أسباب جلطات القلب

النمر: الاستحمام بالماء الدافئ في الشتاء ليس من أسباب جلطات القلب

النمر: الاستحمام بالماء الدافئ في الشتاء ليس من أسباب جلطات القلب
عادل الحربي(صدى):

أكد الدكتور خالد النمر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين أن الاستحمام بالماء الدافئ في الشتاء ليس من أسباب جلطات القلب.

وأضاف النمر:” أن ما يُذكر من وفاة شاب أثناء الاستحمام فالوفاة المفاجئة قد تحدث في أي عُمُر/زمان/مكان”.

وأشار النمر عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” إلي قصتين لموت فجأة:” الأولى.. دخل على زوجته من العمل تعبان…وقال جهزي لي شي آكله ثم ارتاح على الكنبة ونام.. وكانت نومته التي لم يستيقظ منها”.

وتابع:” الثانية.. اوصل زوجته لصالة المغادرة وانزلها ليذهب لمواقف المطار ثم يلحق بها.. ولكنه تأخر ولم يرد على اتصالاتها المتكررة وبعد تدخل الشرطة.. وجدوه متوفيا في سيارته بالمواقف”.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1127 ] نشر منذ 57 دقيقة

تراكم الهموم والاستسلام لها وعدم وضع حلول جذرية للقضاء عليها فضلا عن عدم اعطاء النفس فرصة للترويح .

عوامل رئيسية للجلطات

معلوات من مدرسة الحياة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *