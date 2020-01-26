النمر: الاستحمام بالماء الدافئ في الشتاء ليس من أسباب جلطات القلب
أكد الدكتور خالد النمر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين أن الاستحمام بالماء الدافئ في الشتاء ليس من أسباب جلطات القلب.
وأضاف النمر:” أن ما يُذكر من وفاة شاب أثناء الاستحمام فالوفاة المفاجئة قد تحدث في أي عُمُر/زمان/مكان”.
وأشار النمر عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” إلي قصتين لموت فجأة:” الأولى.. دخل على زوجته من العمل تعبان…وقال جهزي لي شي آكله ثم ارتاح على الكنبة ونام.. وكانت نومته التي لم يستيقظ منها”.
وتابع:” الثانية.. اوصل زوجته لصالة المغادرة وانزلها ليذهب لمواقف المطار ثم يلحق بها.. ولكنه تأخر ولم يرد على اتصالاتها المتكررة وبعد تدخل الشرطة.. وجدوه متوفيا في سيارته بالمواقف”.
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 1127 ] نشر منذ 57 دقيقة
تراكم الهموم والاستسلام لها وعدم وضع حلول جذرية للقضاء عليها فضلا عن عدم اعطاء النفس فرصة للترويح .
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