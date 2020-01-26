النمر: الاستحمام بالماء الدافئ في الشتاء ليس من أسباب جلطات القلب

عادل الحربي(صدى):

أكد الدكتور خالد النمر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين أن الاستحمام بالماء الدافئ في الشتاء ليس من أسباب جلطات القلب.

وأضاف النمر:” أن ما يُذكر من وفاة شاب أثناء الاستحمام فالوفاة المفاجئة قد تحدث في أي عُمُر/زمان/مكان”.

وأشار النمر عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” إلي قصتين لموت فجأة:” الأولى.. دخل على زوجته من العمل تعبان…وقال جهزي لي شي آكله ثم ارتاح على الكنبة ونام.. وكانت نومته التي لم يستيقظ منها”.

وتابع:” الثانية.. اوصل زوجته لصالة المغادرة وانزلها ليذهب لمواقف المطار ثم يلحق بها.. ولكنه تأخر ولم يرد على اتصالاتها المتكررة وبعد تدخل الشرطة.. وجدوه متوفيا في سيارته بالمواقف”.