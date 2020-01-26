بسبب البرد.. ‏تعليم القصيم تعلن إيقاف الاصطفاف الصباحي وتأخير الحصة الأولى

القصيم(صدى):

أعلنت إدارة تعليم القصيم، عبر الحساب الرسمي على موقع «تويتر»، توجيه المدير العام بإيقاف الاصطفاف الصباحي وتأخير بداية الحصة الأولى بجميع مدارس ‎تعليم القصيم إلى الساعة 8:30 صباحا مع استمرارية توقيت الخروج دون تغيير.

جاء هذا القرار بعد تنبيه الهيئة العامة للأرصاد باستمرار الموجة الباردة الشديدة غدا الاثنين ١٤٤١/٠٦/٠٢هـ، حرصا على سلامة الجميع.

وفي تغريدة أخرى، ناشد حساب تعليم القصيم بضرورة الاهتمام بالملابس الثقيلة، فيها: « أخي ولي الأمر، لتفادي أضرار الأجواء الباردة وتحاشيا لمضاعفات التقلبات الجوية، وحرصا على صحة أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات، نؤكد على متابعة ارتداء الملابس الشتوية اللازمة».