بسبب البرد.. تعليم القصيم تعلن إيقاف الاصطفاف الصباحي وتأخير الحصة الأولى
أعلنت إدارة تعليم القصيم، عبر الحساب الرسمي على موقع «تويتر»، توجيه المدير العام بإيقاف الاصطفاف الصباحي وتأخير بداية الحصة الأولى بجميع مدارس تعليم القصيم إلى الساعة 8:30 صباحا مع استمرارية توقيت الخروج دون تغيير.
جاء هذا القرار بعد تنبيه الهيئة العامة للأرصاد باستمرار الموجة الباردة الشديدة غدا الاثنين ١٤٤١/٠٦/٠٢هـ، حرصا على سلامة الجميع.
وفي تغريدة أخرى، ناشد حساب تعليم القصيم بضرورة الاهتمام بالملابس الثقيلة، فيها: « أخي ولي الأمر، لتفادي أضرار الأجواء الباردة وتحاشيا لمضاعفات التقلبات الجوية، وحرصا على صحة أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات، نؤكد على متابعة ارتداء الملابس الشتوية اللازمة».
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