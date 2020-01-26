إقامة احتفال خاص للاعبي الأخضر الأولمبي بـ «الصالة الخضراء»

نواف السلام(صدى):

أعلنت ‏الهيئة العامة للرياضة، اليوم الأحد، عن إقامة احتفالٍ خاص للاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم (تحت 23 عاماً) بعد تأهلهم لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وأوضحت الهيئة، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر، أن ذلك يوم غدٍ الاثنين في الصالة الخضراء بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي.

وكان المنتخب الوطني الأولمبي قد حجز بطاقة التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020؛ فيما خسر من منتخب كوريا الجنوبية، بهدف نظيف ضمن نهائي بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد، في العاصمة التايلاندية.