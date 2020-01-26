الصحف الرياضية تقع في فخ سامي النجعي

ماجد محمد(صدى):

وقعت عدد من الصحف الرياضية المحلية، في فخ الإعلان عن فوز لاعب المنتخب الوطني تحت 23 عامًا سامي النجعي بأفضل لاعب في بطولة كأس آسيا.

وانتشر خبر فوز «النجعي» بجائزة الأفضل في البطولة بسرعة شديدة، إلا أن الحقيقة أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اختار وون دو جاي لاعب كوريا الجنوبية للتتويج بهذه الجائزة.

كما اختار الاتحاد الآسيوي، سامي النجعي كأفضل لاعب في مباراة النهائي بين الأخضر ونظيره الكوري الجنوبي، والتي انتهت بفوز كوريا الجنوبية بهدف دون رد وتتويجه بالبطولة.

وتأهل المنتخب الوطني إلى أولمبياد طوكيو 2020 المقرر إقامتها في الصيف المقبل، بعد تأهله إلى نهائي بطولة كأس آسيا التي أقيمت في تايلاند.