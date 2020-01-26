سعد الشهري: فرحتنا لم تكتمل بإضافة الكأس إلى بطاقة الأولمبياد
أعرب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي، سعد الشهري، اليوم الأحد، عن حزنه لضياع بطولة كأس الأمم الآسيوية تحت 23 عامًا من المنتخب.
وقال سعد الشهري، عقب المباراة: ” فرحتنا لم تكتمل بإضافة الكأس إلى «بطاقة الأولمبياد».. المحزن أننا خسرنا بكرة ثابتة “؛ مضيفًا: ” الإرهاق شكل عائقاً أمامنا في النهائي ” .
وكان منتخب كوريا الجنوبية، قد حقق لقب كأس آسيا تحت 23 سنة، على حساب المنتخب الوطني الأولمبي، بهدف نظيف ضمن نهائي البطولة الذي جمعهما اليوم الأحد، في العاصمة التايلاندية.
اترك تعليقاً