سعد الشهري: فرحتنا لم تكتمل بإضافة الكأس إلى بطاقة الأولمبياد

ماجد محمد(صدى):

أعرب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي، سعد الشهري، اليوم الأحد، عن حزنه لضياع بطولة كأس الأمم الآسيوية تحت 23 عامًا من المنتخب.

وقال سعد الشهري، عقب المباراة: ” فرحتنا لم تكتمل بإضافة الكأس إلى «بطاقة الأولمبياد».. المحزن أننا خسرنا بكرة ثابتة “؛ مضيفًا: ” الإرهاق شكل عائقاً أمامنا في النهائي ” .

وكان منتخب كوريا الجنوبية، قد حقق لقب كأس آسيا تحت 23 سنة، على حساب المنتخب الوطني الأولمبي، بهدف نظيف ضمن نهائي البطولة الذي جمعهما اليوم الأحد، في العاصمة التايلاندية.