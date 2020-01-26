صحف عالمية تشيد بأداء الأخضر الأولمبي

نواف السلام(صدى):

انطلقت الإشادات العالمية بأداء المنتخب الوطني الأولمبي، أمام كوريا الجنوبية رغم خسارته بهدف دون رد، في نهائي بطولة آسيا تحت 23 سنة، ومن بينها شبكة أخبار ” يونهاب ” الكورية التي أكدت أنهم واجهوا خصمًا صعبًا بقيادة المدرب سعد الشهري، نظراً لقوة الأداء الدفاعي للأخضر.

وأشارت شبكة ” فوكس سبورتس ” الأمريكية إلى الصلابة الدفاعية للفريقين في معظم فترات المواجهة، فيما لفت الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” إلى استغلال الكوريين الفرصة القاتلة في الأوقات الإضافية، بتسجيل هدف التقدم في الدقيقة 113 إثر ضربة حرة مباشرة من الجهة اليسرى.

وفي سياق متصل، باركت شبكة ” أرينا ” الماليزية للمنتخبات المتأهلة رسمياً إلى أولمبياد طوكيو 2020، وهم اليابان، كوريا الجنوبية، السعودية، وأستراليا، كممثلين عن القارة الصفراء في الحدث العالمي الذي يتكرر كل أربع سنوات.