صحف عالمية تشيد بأداء الأخضر الأولمبي
انطلقت الإشادات العالمية بأداء المنتخب الوطني الأولمبي، أمام كوريا الجنوبية رغم خسارته بهدف دون رد، في نهائي بطولة آسيا تحت 23 سنة، ومن بينها شبكة أخبار ” يونهاب ” الكورية التي أكدت أنهم واجهوا خصمًا صعبًا بقيادة المدرب سعد الشهري، نظراً لقوة الأداء الدفاعي للأخضر.
وأشارت شبكة ” فوكس سبورتس ” الأمريكية إلى الصلابة الدفاعية للفريقين في معظم فترات المواجهة، فيما لفت الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” إلى استغلال الكوريين الفرصة القاتلة في الأوقات الإضافية، بتسجيل هدف التقدم في الدقيقة 113 إثر ضربة حرة مباشرة من الجهة اليسرى.
وفي سياق متصل، باركت شبكة ” أرينا ” الماليزية للمنتخبات المتأهلة رسمياً إلى أولمبياد طوكيو 2020، وهم اليابان، كوريا الجنوبية، السعودية، وأستراليا، كممثلين عن القارة الصفراء في الحدث العالمي الذي يتكرر كل أربع سنوات.
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