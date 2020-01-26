الصحف العالمية تتغنى بالشباب وإيفر بانيغا

ماجد محمد(صدى):

أثار نادي الشباب، اهتمام الصحف العالمية بعد تعاقده مع لاعب الوسط الأرجنتيني إيفر بانيغا خلال الميركاتو الشتوي 2020 .

وأعلن الشباب، عن ضم بانيغا لمدة 3 مواسم من بداية الموسم المقبل قادمًا من إشبيلية الإسباني، الذي حقق معه العديد من البطولات.

وأكدت صحيفة ماركا الإسبانية، أن إيفير بانيغا سيغادر إشبيلية عندما ينتهي عقده في 30 يونيو وينضم إلى نادي الشباب مجاناً، وقد وافق الأرجنتيني البالغ من العمر 31 عاماً على عقد لمدة ثلاث سنوات مع النادي السعودي، حيث سيلعب تحت قيادة المدرب الأسباني لويس جارسيا بلازا، الذي تولى المسؤولية في ديسمبر.

وأضافت: وبالتالي ستنتهي مغامرة بانيغا في إشبيلية – التي امتدت خمسة مواسم عبر فترتين – في نهاية الموسم، على الرغم من أنه سيظل بلا شك يلعب دورًا كبيرًا في آمال الأندلسيين في تأمين دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

كما سردت صحيفتي موندو و إيه إس، الخبر مدعمة إياه بنبذة عن المحترف الأرجنتيني خلال تواجده في أوروبا.

يذكر أن بانيغا كان قد حقق بطولتي دوري أوروبي مع إشبيلية، وكأس إسبانيا مع فالنسيا، وليبرتادوريس مع بوكا جونيورز، وسبق أن توج ببطولة كأس العالم تحت 20 عاما في 2008.