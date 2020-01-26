مخاوف من خفافيش المطاعم الصينية بعد تفشي كورونا

متابعة- أميرة خالد(صدى):

حذر علماء من ارتباط شوربة الخفافيش في الصين بانتشار فيروس كورونا الذي بدأ يتفشّى في مدينة ووهان؛ حيث تم إغلاق المدينة بعد إصابة أكثر من 800 شخص على مستوى العالم بالفيروس القاتل.

وقال العلماء إن فيروس كورونا مُرتبط انتقاله، بحساء الخفافيش إلى البشرن حيث وأثارت لقطات مُزعجة لإظهار شخص يتناول حساء الخفافيش.

وكشفت دراسة جديدة أن فيروس كورونا الجديد شارك فى سلالة من الفيروس الموجود فى الخفافيش، ويعتقد أن الفاشيات المميتة السابقة للسارس وإيبولا قد نشأت فى الثدييات الطائرة، والفيروس لديه “تقارب قوى الارتباط” لبروتين بشرى يشبه مرض سارس.

ويعتقد الباحثون، أن فيروس كورونا التاجى الذى انتشر فى ووهان يمكن أن يكون بسبب الخفافيش، ولكن بين الخفافيش والبشر قد يكون هناك وسيط غير معروف.

وقال العلماء فى جامعة بكين، أيضًا أن الفيروس القاتل قد تم نقله إلى البشر من الخفافيش عبر الثعابين، التى تُباع فى أسواق بالهواء الطلق فى ووهان، ووجد الفريق أن الثعابين كانت عُرضة للإصدار الأكثر تشابهًا من فيروس كورونا، هذا يعنى أنها من المُحتمل أن توفر “خزان” للسلالة الفيروسية لتصبح أقوى، كما أن الثعابين تباع فى سوق هوانان للمأكولات البحرية بوسط ووهان، ويعتقد أن الفاشية الفتاكة قد بدأت، وربما قفزت إلى حيوانات أخرى قبل انتقالها إلى البشر.