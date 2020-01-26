بالصور.. ولي العهد يحتسي القهوة ويفكر في مزيد من التقدم للمملكة

نايف السالم(صدى):

ظهر صاحب السمو الملكي، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حفظه الله، في صورة ملتقطة له وهو يحتسي القهوة الخاصة به بتأني وروية كما هي طباعه الكريمة التي تساعد في تطوير المملكة وتقدمها وتحقيق رفعتها؛ حيث يعمل بكل طاقته وجهده ولا تنام عيناه كي يذلل الصعاب أمام المواطنين.

وارتفعت الثناءات إلى سمو ولي العهد وظهوره المميز؛ حيث يمسك بفنجان قهوته وعيناه إلى الأمام متطلعتان إلى مزيد من التقدم والتطوير وسط التطورات الهائلة التي شهدتها المملكة في كافة المجالات الاجتماعية والاقتصادية والفنية والرياضية.

وجاءت الأبيات مادحة في سموه:

” تقهو فنجالك من البن و الهيل

واعدل مزاجك سيدي لا عدمناك

واشرب من الدلة ببيض الفناجيل

وحط الهموم الكايدة تحت مركاك

يا سيدي يا مذلل الصعب تذليل

وطيت من فوق الحيايا و الاشواك

لاجل الوطن سهران ما ترقد الليل

الله يحقق لك مرادك و مسعاك ” .