3 وظائف قيادية شاغرة بمشروع مدينة نيوم

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء من السعوديين وغير السعوديين.

وتأتي الوظائف لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع المدينة بمنطقة تبوك.

وبيّنت إدارة المشروع، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مدير أول – المشاركة ونمط الحياة الصحية: درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– مدير أول – تخطيط الأعمال والأداء: درجة الماجستير في تخصص ذي الصلة.

– مدير – هندسة الشبكات: درجة البكالوريوس في تخصص تقنية المعلومات، أو المجالات ذات الصلة.

ويمكن التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من يوم الموافق 26 يناير 2020م، عبر الرابط التالي:هنــــــا.