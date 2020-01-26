الفيصل: خيرها في غيرها لنجومنا تحت 23 عامًا

ماجد محمد (صدى):

أشاد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس هيئة الرياضة، بأداء لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم تحت 23 ساعة، خلال بطولة كأس آسيا.

وهُزم المنتخب الوطني أمام كوريا الجنوبية في نهائي البطولة بهدف دون رد، لكنهم ضمنوا تأهلهم إلى أولمبياد طوكيو 2020 التي ستقام الصيف المقبل.

وقال «الفيصل»:«خيرها في غيرها لنجومنا ( تحت 23)، مستوى رائع وأداء مشرف طوال مشوارهم في البطولة ، تحقق الأهم بالوصول إلى نهائيات الألعاب الأولمبية، وثقتي كبيرة بالأبطال في طوكيو 2020م».

وأضاف:«خالص الشكر للجهازين الفني والإداري ولمدربنا الوطني المتميز سعد الشهري، مكاسب عديدة تحققت من هذه البطولة وبإذن الله سيتحقق المزيد»