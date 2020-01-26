عضو مجلس الشورى: سعد الشهري فرّط في البطولة الأولمبية ويكشف أخطاءه

نواف السالم(صدى):

أكد عضو مجلس الشورى والكاتب الصحفي الدكتور هاشم عبده هاشم، على أن تفريط سعد الشهري مدرب المنتخب الوطني تحت 23 عاماً، في البطولة الأولمبية نتيجة للأخطاء عديدة.

وقال هاشم عبر حسابه على ” تويتر ” : من هذه الأخطاء “وضع تشكيلة ضعيفة منذ البدايه باختيار حسين العيسى وخالد الغنام بوسط الملعب، وإدخاله ايمن يحي محل الغنام بدلًا من ادخال فراس عوضا عن الغنام، وإخراج الحمدان وإحلال فراس بدلًا عنه.

وأضاف: وأيضا تفريغ الوسط بإرجاع على الحسن كمحور دفاعي على حساب تماسك وسط الملعب، وغياب صانع الألعاب، مما عزل الحمدان وفراس وألغى دور هما كرأس حربه فأراح بذلك دفاع الخصم وحارسه، أبقى عبدالرحمن غريب حتى نهاية المباراة رغم تعطيله للهجمات.

وتابع: بالإضافة إلى تغاضى عن اخطاء عبدالباسط وسعود الدفاعية حتى تسبب الأخير في هدف كوريا القاتل، كل هذا كان سببًا في إصابة اهم لاعبين في الدفاع ( حسان تمبكتي وعلى الحسن فكانت الخسارة، وحتى لاتصلح النهايات عقدة أبديه فان تسيير ادارة منتخباتنا بعد اليوم يحتاج الى فريق عمل فني بدلًا منه.

واستكمل: الاعتماد على المدرب الواحد لوضع استراتيجيات للمنتخب وخطط تضع في حسابها ظروف كل مباراة بعد دراسة محكمة للفريق الخصم واختيار التشكيلة الملائمة لمقابلته .. وقبل ذلك لضمان حسن اختيار لاعبي المنتخب وفقا لمعايير الجودة الفنية واللياقية والأخلاقية والا فان كل جهودنا ستهدر بنفس الطريقة .

واختتم قائلا: جميع العوامل التي أدت الى خسارتنا البطولة الأولمبية أما كوريا ج للتقلب من كفاءة المدرب الشهري وجهود لاعبين ولكنها تؤسس لمنهجية مؤسسية لإدارة شؤون المنتخبات حتى للتنكر خسارتنا للمباريات النهائية أمام منتخب لم يكن أقوى من اليابان او أوزبكستان اللذين فزنا عليهما.